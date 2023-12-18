مراسل "إكسترا نيوز": دخول 138 شاحنة مساعدات إلى غزة (فيديو)

أكد عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز في العريش، استمرار عمل معبر رفح بلا توقف قبل وبعد اندلاع الأزمة في غزة، وتواصل إرسال مساعدات مصرية للشعب الفلسطيني على مدى السنوات السابقة وحتى الآن، مشيرا إلى أن 138 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت المعبر اليوم.

وقال "الغنام"، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن معبر رفح استقبل زيارة مهمة لنائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، الذي كان برفقة وفد رفيع المستوى، وأمضى ليلته في العريش بعد أن تفقد الإجراءات الأمنية والإنسانية التي تتخذها مصر على المعبر، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه مصر في تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضاف أن الضيف الفرنسي زار أيضا عدة مستشفيات في العريش للاطمئنان على حالة الجرحى والمصابين القادمين من غزة، بالإضافة إلى المستشفى الميداني الذي أنشأته فرنسا في ميناء العريش، والذي يضم طاقما طبيا متخصصا ومعدات طبية متطورة، والذي استقبل عددا كبيرا من المصابين الفلسطينيين.

وأوضح أن حركة خروج المصابين من غزة إلى العريش والحدود المصرية شهدت اليوم تراجعا نسبيا، حيث لم يتم نقل سوى 4 إصابات فقط، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد الإصابات الكبير الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، موضحا أن ذلك يعود إلى استهداف إسرائيل لكل حركة تحدث على طريق صلاح الدين، خاصة سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما يعيق وصولها إلى المعبر من الجانب الفلسطيني.