الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": دخول 138 شاحنة مساعدات إلى غزة (فيديو)

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

أكد عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز في العريش، استمرار عمل معبر رفح بلا توقف قبل وبعد اندلاع الأزمة في غزة، وتواصل إرسال مساعدات مصرية للشعب الفلسطيني على مدى السنوات السابقة وحتى الآن، مشيرا إلى أن 138 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت المعبر اليوم.

 

وقال "الغنام"، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن معبر رفح استقبل زيارة مهمة لنائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، الذي كان برفقة وفد رفيع المستوى، وأمضى ليلته في العريش بعد أن تفقد الإجراءات الأمنية والإنسانية التي تتخذها مصر على المعبر، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه مصر في تخفيف معاناة الفلسطينيين.

 

وأضاف أن الضيف الفرنسي زار أيضا عدة مستشفيات في العريش للاطمئنان على حالة الجرحى والمصابين القادمين من غزة، بالإضافة إلى المستشفى الميداني الذي أنشأته فرنسا في ميناء العريش، والذي يضم طاقما طبيا متخصصا ومعدات طبية متطورة، والذي استقبل عددا كبيرا من المصابين الفلسطينيين.

 

وأوضح أن حركة خروج المصابين من غزة إلى العريش والحدود المصرية شهدت اليوم تراجعا نسبيا، حيث لم يتم نقل سوى 4 إصابات فقط، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد الإصابات الكبير الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، موضحا أن ذلك يعود إلى استهداف إسرائيل لكل حركة تحدث على طريق صلاح الدين، خاصة سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما يعيق وصولها إلى المعبر من الجانب الفلسطيني.

في المساء مع قصواء شاحنة المساعدات الإنسانية المعبر معبر رفح غزة رئيس أركان الجيش الفرنسي العريش مصر الفلسطينيين المستشفى الميداني الحدود المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. «البنتاجون» ينشئ قوة بحرية لحماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

بعد زيادة التأمينات والمعاشات 2024.. رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف قسم الولادة بمستشفى ناصر بقذيفة واستشهاد سيدة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

عاجل.. أوكرانيا تعلن العثور على جهاز تنصت فى مقر لرئاسة الأركان

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس