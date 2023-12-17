ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه في تجارة السلاح بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة)؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ41 مليون جنيه تقريبًا، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.