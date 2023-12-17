الوزيرة نبيلة مكرم: "المجتمع كله تعبان نفسيًا" (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، الوزيرة السابقة لشئون الهجرة، عن دور مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

وقالت نبيلة، خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم: "المجتمع كله تعبان نفسيًا وكل واحد عنده كلكيعة، بما يعني تجربة سابقة صعبة أو فقدان شخص مهم كان في حياته أو تنمر، وبيفضل الجرح موجود وساعات حد بييجي يدوس علي الجرح، ومن خلال مؤسسة فاهم بنقدر نتعامل مع الحالات".

معاناة المجتمع النفسية

أضافت: "الكبت قد يولد الانفجار لذلك لا بد من وجود حلقة الحوار داخل كل أسرة"، موضحة أن المجتمع كله يعاني نفسيًا وكل حسب مكوناته الشخصية وقدرته على التحمل يجب التوجه للطبيب النفسي لاجتياز الأزمات المتتالية.

أشارت الوزيرة السابقة إلى أن الحديث مع المحيطين يساعد علي اجتياز الأزمات النفسية:"لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح "مجنون" ونحن مَن أنتج هذه المصطلحات".

ولفتت إلي أنه من خلال مؤسسة "فاهم" نتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونفذنا أنشطة كثيرة لتحريك المياه الراكدة وقمنا بتدريب 1500 أخصائي نفسي لدعم الطلاب بالمدارس، خاصة مرضى فرط الحركة، ولدينا مجموعات دعم لمساندة الأمهات في التعامل مع أبنائهم المرضى النفسيين.