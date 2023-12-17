استشاري بحري: الجميع من مصلحته استقرار وانتظام العمل في قناة السويس

أكد المهندس شيرين النجار، استشاري النقل البحري الدولي، أن قناة السويس ستظل الشريان البحري الأفضل في العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الجميع من مصلحته استقرار وانتظام العمل في قناة السويس.

وطالب بإعادة تقنين الإجراءات في الموانئ المصرية لمنع ازدواجية الخطوات من خلال كيان قانوني منضبط مما يؤدي إلى توحيد التعاملات ويسهم في سرعة ودقة إنجاز خدمات السفن العابرة للموانئ في مصر ويساعد في جذب الاستثمارات.