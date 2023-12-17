الفريق أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس بلغت 10 مليارات و350 مليون دولار خلال العام الجارى

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، لافتًا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس مستمرة في المستوى المطلوب.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد:" نتابع كل صغيرة وكبيرة تخص السفن العابرة بقناة السويس".

وأوضح أنه خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى اليوم، تم عبور 2128 سفينة من قناة السويس، لافتًا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، وقد تم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس.

وأشار إلى أن هناك مدة كبيرة تستغرقها السفن التي تعبر من خلال طريق رأس الرجاء الصالح، لافتًا إلى أن عبور السفن من قناة السويس توفر من 9 أيام إلى أسبوعين.

وأكد أن إيرادات قناة السويس ليست في خطر، لافتًا إلى أن إيرادات قناة السويس زادت مليارًا و300 مليون دولار، وإيرادات قناة السويس 10 مليارات و350 مليون دولار خلال العام الجاري، فالمجرى الملاحي لقناة السويس هو أهم شريان تجاري في العالم.