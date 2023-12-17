الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: نوفر بيئة عمل ملائمة للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في إطار متابعته لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع مسؤولي الجهات الوطنية المعنية بالمشروع، بحضور رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الاجتماع تناول متابعة سير العمل في الحي الحكومي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المباني الحكومية، ووضع خطط فعالة للتشغيل والصيانة والزراعة.

وأكد أن رئيس الوزراء حث المسؤولين على تهيئة بيئة عمل ملائمة للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، والعمل على رفع كفاءة الأداء والخدمات الحكومية.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى محمد الحمصاني العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات العاصمة الإدارية رئيس الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المساء مع قصواء تسليم المباني الحكومية الخدمات الحكومية

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