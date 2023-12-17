متحدث الوزراء: نوفر بيئة عمل ملائمة للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في إطار متابعته لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع مسؤولي الجهات الوطنية المعنية بالمشروع، بحضور رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الاجتماع تناول متابعة سير العمل في الحي الحكومي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المباني الحكومية، ووضع خطط فعالة للتشغيل والصيانة والزراعة.

وأكد أن رئيس الوزراء حث المسؤولين على تهيئة بيئة عمل ملائمة للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، والعمل على رفع كفاءة الأداء والخدمات الحكومية.