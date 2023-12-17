مسئول اليونيسيف: مستمرون فى مناشدة العالم لوقف هذا الكابوس بغزة

قال سليم عويس، مسئول اليونيسيف بشمال إفريقيا، إن الوضع في غزة أكبر تصعيد حول الأطفال والمقارنة تكون غير عادلة مع أي نزاع آخر بالعالم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع غزة حيث أنه مكتظ بالأطفال والعائلات تحت القصف ولا يوجد مكان يهربون إليه مما يؤثر على حالتهم النفسية والعقلية وهذا يجعل الأوضاع في غزة الأصعب.

مليون و300 ألف مواطن وطفل في مدارس الأونروا

وتابع أنهم مستمرون في المناشدة ليقوم المجتمع الدولي بوقف هذا الكابوس بغزة لأننا نخاطر بالآلاف الأطفال، بالإضافة لدخول فصل الشتاء ووجود أكثر من مليون و300 ألف مواطن وطفل في مدارس الأونروا فقط وهذه المدارس والخيام غير مؤهلة لاستقبال هذا الكم الكبير من المواطنين.