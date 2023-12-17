نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا: الهجمات الإسرائيلية على فلسطين بمثابة إبادة جماعية

قال الفين بوتس، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن جنوب إفريقيا نددت بالهجمات الإسرائيلية على فلسطين واعتبرتها إبادة جماعية وبهذه الملاحظة قدمت جنوب إفريقيا ملفًا للمحكمة الجنائية الدولية اعترضت فيه على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ونددت بأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب إفريقيا دعت دول العالم عبر مجلس الأمن لإنهاء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أنه يتم دعم الشعب الفلسطيني من جنوب إفريقيا دعمًا غير مشروط وذلك اقتناعًا بمقولة نيلسون مانديلا، "أن جنوب إفريقيا لن تتحرر حتى يتحرر الشعب الفلسطيني"، وهذا هو سبب إصرارهم ودعمهم لفلسطين.

توجيهه الشكر للرئيس السيسي ورئيس جنوب إفريقيا

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا لأنهما دائما ما ينصران الجانب الأضعف وقام المصريون بدعم المستضعفين بغزة.