تعليق نارى من أحمد موسى بعد ضبط كميات من البصل

قال الإعلامي أحمد موسى إنه خلال الفترة الماضية وجدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البصل، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، للأسف الشديد، أن وزير الزراعة مع رئيس حماية المستهلك أرسل مجموعة عمل كبيرة من وزارة الزراعة لعمل جولات تفتيشية على مختلف محافظات الجمهورية، بدأوا بالجيزة ثم البحيرة وعدد من المحافظات ليكتشفوا كوارث، فهناك محتكرون يرتكبون جرائم في حق هذا الوطن، أولئك الذين قاموا بتخزين البصل وأخفوه عن المواطنين.

وأوضح أن المسئولين وجدوا كميات مهولة من البصل مقدرة بآلاف الأطنان مخبأة في مساحات كبيرة جدًا.