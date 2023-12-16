السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسبب هجمات الحوثيين.. أحمد موسى يحذر من وجود قوات دولية بالبحر الأحمر

أحمد موسى
أحمد موسى

 حذر الإعلامي أحمد موسى، من هجمات الحوثيين، مؤكدًا أنها تؤثر على مصر وكل الدول العربية، وذلك بعد إعلان شركة ميرسك العالمية عن توقف شحنها مؤقتًا في مجال الحاويات بالحر الأحمر.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قناة السويس، هي الممر الرئيسي لعبور الحاويات عبر البحر الأحمر، وأنها تمثل 12% من إجمالي التجارة العالمية، مؤكدًا أن هجوم الحوثيين سيؤدي لارتفاع التكاليف بسبب المخاطر التي تواجه الحاويات في البحر الأحمر.

وأكد أن لجوء العالم لطرق بديلة غير قناة السويس سيكلف هذه الشركات رسومًا إضافية تصل لنحو 50% دفعة واحدة،  لأن قناة السويس أسهل وأسرع وآمن طريق لعبور السفن، ويمر نحو 7 مليون برميل بترول يوميا.

وجود قوات دولية في البحر الأحمر سيؤثر على حركة الملاحة

وأوضح أن وجود قوات دولية في البحر الأحمر سيؤدي إلى وجود تأثيرات على حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن خليج السويس يشهد مرورًا كبيرًا للسفن والحاويات التجارية التي تمر من القناة رغم عمليات الحوثيين. 

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