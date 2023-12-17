الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد طيباوى: الانفصال الثقافى بين فرنسا والجزائر "يحتاج قرنا كاملا"

جريدة الدستور

قال الأديب الجزائرى أحمد طيباوى إنه رغم استقلال الجزائر عن فرنسا من ستينيات القرن الماضى إلا أن انفصالهما الثقافى والاجتماعى يحتاج إلى قرن كامل.

وأضاف "طيباوى" خلال فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع روايته "باب الوادي" بدار الشروق أن الأحداث التى تريدها الرواية تكشف عن الصراع الثقافى بين الجزائر وفرنسا، لكن ليست من قبيل نصب المحاكمات لأحد.

الليلة.. مكتبة الشروق تناقش رواية "باب الوادى" لـ أحمد طيباوى

وحصلت الرواية على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

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الشروق للنشر تصدر "حكايات في تاريخ مصر الحديث" لـ أحمد عبد ربه

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أحمد طيباوي باب الوادي دار الشروق الجزائر فرنسا أفضل كتاب عربي مصطفى الطيب

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