أحمد طيباوى: الانفصال الثقافى بين فرنسا والجزائر "يحتاج قرنا كاملا"

قال الأديب الجزائرى أحمد طيباوى إنه رغم استقلال الجزائر عن فرنسا من ستينيات القرن الماضى إلا أن انفصالهما الثقافى والاجتماعى يحتاج إلى قرن كامل.

وأضاف "طيباوى" خلال فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع روايته "باب الوادي" بدار الشروق أن الأحداث التى تريدها الرواية تكشف عن الصراع الثقافى بين الجزائر وفرنسا، لكن ليست من قبيل نصب المحاكمات لأحد.

وحصلت الرواية على جائزة أفضل كتاب عربي "فئة الرواية" في معرض الشارقة للكتاب 2023، بمقر دار الشروق في ميدان طلعت حرب بوسط البلد، ويناقش الرواية الناقد محمود عبد الشكور، ويدير النقاش مصطفى الطيب.

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