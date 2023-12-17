المتحدث باسم الاحتلال: مستمرون بكل الجهود الاستخباراتية لعودة المحتجزين

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن حماس أسوأ من داعش، مؤكدًا أن عليهم فعل كل شيء لإعادة المحتجزين لمنازلهم ومستمرون بكل الجهود الاستخباراتية والمعلوماتية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم اليوم نشروا صورًا للإسرائيليين الذين قتلوا بالخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل محل الواقعة وأنهم لا يعلمون كم استمروا بهذا المنزل وأنهم يقومون بالفحص، وأن قلوبهم مع العائلات المتألمة.

لبنان ستكون ساحة حرب طالما أن قوات حزب الله منتشرة هناك

وأشار إلى أنه في الشمال تم قصف عدد من الأماكن الاستخباراتية، كما أنهم قصفوا العديد من الأماكن جنوب لبنان لأنها ساحة حرب وستستمر طالما أن قوات حزب الله منتشرة هناك، موضحًا أنه بعد ظهر اليوم طعن أحد الضباط في رانتيس وأطلق الضابط المطعون النار على الطاعن وقتله.