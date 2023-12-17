الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم الاحتلال: مستمرون بكل الجهود الاستخباراتية لعودة المحتجزين

دانيال هاجاري
دانيال هاجاري

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن حماس أسوأ من داعش، مؤكدًا أن عليهم فعل كل شيء لإعادة المحتجزين لمنازلهم ومستمرون بكل الجهود الاستخباراتية والمعلوماتية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم اليوم نشروا صورًا للإسرائيليين الذين قتلوا بالخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل محل الواقعة وأنهم لا يعلمون كم استمروا بهذا المنزل وأنهم يقومون بالفحص، وأن قلوبهم مع العائلات المتألمة.

لبنان ستكون ساحة حرب طالما أن قوات حزب الله منتشرة هناك

وأشار إلى أنه في الشمال تم قصف عدد من الأماكن الاستخباراتية، كما أنهم قصفوا العديد من الأماكن جنوب لبنان لأنها ساحة حرب وستستمر طالما أن قوات حزب الله منتشرة هناك، موضحًا أنه بعد ظهر اليوم طعن أحد الضباط في رانتيس وأطلق الضابط المطعون النار على الطاعن وقتله.

المتحدث باسم جيش الإحتلال جيش الاحتلال مستمرون الجهود الاستخباراتية لإعادة المخطوفين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن عن تدمير 200 هدف فى غزة خلال 24 ساعة

عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: حماس تبث تسجيلًا بالعبرية لجذب جنودنا لكمين (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

"نمر بأوقات صعبة ومعقدة وهناك أمور لم نتعرض لها سابقًا".. خسائر جيش الاحتلال تصيبه باليأس والإحباط

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

متحدث جيش الإحتلال الإسرائيلى: المعارك فى غزة صعبة

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس