Free Gaza.. ياسمين المصري تلفت الأنظار في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة اللبنانية ذات الأصول الفلسطينية ياسمين المصري على دعم القضية الفلسطينية بـمهرجان الجونة السينمائي حيث حضرت عرض فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي.

ودخلت ياسمين مرتدية الملابس الفلسطينية وكتبت على يدها عبارة free gaza، وتشارك ياسمين ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان.

"آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

مهرجان الجونة يلتزم بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ويقدم في دورته السادسة، قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

يلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

تشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة ويقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة. في فيلم "وداعا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

ياسمين المصري من مهرجان الجونة

ياسمين المصري من مهرجان الجونة

ياسمين المصري من مهرجان الجونة

ياسمين المصري من مهرجان الجونة