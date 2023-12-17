الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

Free Gaza.. ياسمين المصري تلفت الأنظار في مهرجان الجونة

ياسمين المصري من
ياسمين المصري من مهرجان الجونة

حرصت الفنانة اللبنانية ذات الأصول الفلسطينية ياسمين المصري على دعم القضية الفلسطينية بـمهرجان الجونة السينمائي حيث حضرت عرض فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي.

ودخلت ياسمين مرتدية الملابس الفلسطينية وكتبت على يدها عبارة free gaza، وتشارك ياسمين ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان.

"آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

مهرجان الجونة يلتزم بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ويقدم في دورته السادسة، قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

يلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

تشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة ويقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة. في فيلم "وداعا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

ياسمين المصري من مهرجان الجونة

ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
ياسمين المصري من مهرجان الجونة
مهرجان الجونة ياسمين المصري فلسطين ليلى علوي free gaza الجونة

مواد متعلقة

ليلى علوى ونجوم الفن فى العرض الخاص لـ"آل شنب" بمهرجان الجونة (صور)

بدء العرض الخاص لفيلم "آل شنب" بالجونة السينمائى (صور)

مخرج فيلم وداعًا جوليا يحصد جائزة مجلة فارايتي بمهرجان الجونة

يسرا: حلمتُ أن أكون كـ"السندريلا" وكنت محظوظة بالعمل مع هؤلاء (صور)

مروان حامد: المونتاج أهم مرحلة فى صناعة الفيلم

مروان حامد: الجرافيك أكثر العناصر المقلقة في صناعة السينما

مروان حامد: الفضول أهم أسباب حبي للسينما.. و"إبراهيم الأبيض" استغرق 8 سنوات

حسام صالح وهنا شيحة وبشرى في جلسة "جيمناي إفريقيا" بمهرجان الجونة

الأكثر قراءة

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

اعرف.. مخاطر انسداد وتصلب الشرايين

سعر جرام الذهب اليوم في مصر وسعر الذهب btc اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس