الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فارس: ياسر جلال أيقونة حظى ووش الخير عليا

محمود فارس
محمود فارس

كشف الفنان محمود فارس عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية خلال لقاء تليفزيوني.

وقال، خلال لقائه ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن النجوم بداية من محمود المليجي وزكي رستم وعادل أدهم وأخيرًا خالد صالح عملوا أدوار شر كثيرة وكل مرة تكون الشخصية الشريرة مختلفة.

وتابع: "لو عملت دور الشرير بنفس الأدوات والمنطق هطلع نسخة كوبي من كل دور ومش هيبقى في اختلاف". 

وسبق أن عبر محمود فارس عن سعادته بتكرار تجربة عمله مع النجم ياسر جلال، قائلًا: "ياسر جلال أيقونة حظي ووش الخير عليا وعملت معاه ثلاثة مسلسلات ظل الرئيس وبعدها الفتوة ثم علاقة مشروعة".

 وأكد أن دور شريف في علاقة مشروعة عجبه، لأنه شرير من نوع مختلف وتركيبة نفسية مختلفة.

الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي محمود فارس

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