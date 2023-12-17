بدء العرض الخاص لفيلم "آل شنب" بالجونة السينمائى (صور)

بدأ، مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وحضرت ليلى علوي اليوم إلى الجونة لحضور عرض فيلمها الجديد وحرصت على دعم ومساندة النجمة يسرا ظهر اليوم خلال اللقاء المفتوح الذي نُظم لها.

"آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.