أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

فاز فريق أرسنال على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

فريق أرسنال سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكنهم فشلوا في تحويل الكرات إلى أهداف.

وفي الدقيقة 12، تلقى بوكايو ساكا تمريرة من مارتين أوديجارد، ليقتحم منطقة الجزاء لكنه أطلق تسديدة ضعيفة في يد حارس برايتون.

وفي الدقيقة 15، أطلق النرويجي مارتين أوديجارد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 20، أطلق جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر.

واستطاع البرازيلي جابرييل جيسوس تسجيل الهدف الأول لـ “أرسنال” في الدقيقة 53.

وضاعف الألماني كاي هافيرتز تقدم أرسنال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 من متابعة لتمريرة زميله إيدي نيكيتاه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز التاسع.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: وايت – جابرييل – سالابيا – زينتشنكو.

خط وسط الملعب: رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.