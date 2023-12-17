الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

أرسنال
أرسنال

فاز فريق أرسنال على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

فريق أرسنال سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكنهم فشلوا في تحويل الكرات إلى أهداف.

وفي الدقيقة 12، تلقى بوكايو ساكا تمريرة من مارتين أوديجارد، ليقتحم منطقة الجزاء لكنه أطلق تسديدة ضعيفة في يد حارس برايتون.

وفي الدقيقة 15، أطلق النرويجي مارتين أوديجارد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 20، أطلق جابرييل جيسوس تسديدة من داخل منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر.

واستطاع البرازيلي جابرييل جيسوس تسجيل الهدف الأول لـ  “أرسنال” في الدقيقة 53.

وضاعف الألماني كاي هافيرتز تقدم أرسنال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 من متابعة لتمريرة زميله إيدي نيكيتاه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز التاسع. 

 

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

 

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: وايت – جابرييل – سالابيا – زينتشنكو.

خط وسط الملعب: رايس - كاي هافيرتز - مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس – بوكايو ساكا.

 

ارسنال برايتون الدورى الانجليزى جابرييل جيسوس كاي هافيرتز

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

اعرف.. مخاطر انسداد وتصلب الشرايين

ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

عاجل.. تفاصيل القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالذبح

شقيقة نيرة أشرف "تعود برواية جديدة".. وأقاربها: غاوية شهرة وترند

سرايا القدس تنفذ عملية مشتركة مع "القسام" وسط القطاع.. والاحتلال يكشف أحد أنفاق حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس