الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في قمة الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل فريق “الريدز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط:واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أدريان - كاومهين كيليهر - جو جوميز - كيرتس جونز - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - ماكونيل - جابرييل كوانساه - برادلي

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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