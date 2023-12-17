"التحالف الوطنى": تحملنا مسئولية تمثيل الشعب المصرى فى دعم أشقائنا الفلسطينيين

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الوطني يواصل تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية الجديدة لإرسالها إلى غزة.

وأضاف أن التحالف الوطني تحمل أن يكون ممثلًا لدورالشعب المصري في دعم الأشقاء في فلسطين، موضحًا أن هناك غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها من قيادات التحالف داخل كل مؤسسة.

وأشار إلى أنه مع تفاقم الأحداث تحرك التحالف بخطوات أسرع وباستراتيجية مرنة لتلبية الاحتياجات على الأرض، بالتوازي مع تحرك الدولة والقيادة السياسية الحثيثة لدعم الأشقاء في فلسطين.