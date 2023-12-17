الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المدير التنفيذى لـ"الاتصالات الفلسطينية": القصف العشوائى للاحتلال دمر الشبكات الرئيسية

غزة
غزة

قال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة، اليوم الأحد، إن السلطات الاسرائيلية لا تزال تتعمد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي الذي تقوم به، مضيفًا: "والذي للأسف قد طال بعض المقاسم والشبكات المغذية لها، إضافة إلى قيامهم بمنع الطواقم الفنية من الوصول لإصلاحها في المناطق التي تتعرض لقصف واشتباكات عنيفة".

واكد دراغمة، في بيان صحفي، أن طواقم الشركات كانت تبذل كافة جهودها على مدار الساعات الأخيرة لإعادة تشغيل الخدمات بعد انقطاعها لاكثر من سبعين ساعة، واصفا أنه ليس بالأمر السهل وأن إسرائيل مازالت تتغافل عن التدخلات الدولية والأممية، وتصر على خرق القوانين الإنسانية، لعزل القطاع عن العالم والتعتيم على جرائمها.

كما أوضح أن القطع الأخير أصاب الشبكة المغذية لمقسم خان يونس بعد استهدافها بشكل مباشر في مناطق القتال، وسارعت الطواقم الفنية بالتنسيق مع الجهات الدولية بالوصول لإصلاح الخلل الفني على الرغم من خطورة التواجد في تلك المنطقة.

وأكد أن الخدمة قد بدأت تعود جزئيا في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية، مردفا: "ونامل أن لا يتم استهدافها مجددا نظرا لصعوبة إصلاحها في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بها منذ بداية الحرب".

المدير التنفيذى الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة السلطات الإسرائيلية الاتصالات الإنترنت قطاع غزة

مواد متعلقة

أنا دمى فلسطينى| باحثون عرب: القضية صارت أقوى.. وإسرائيل خسرت رهان «الجيل الجديد سينسى»

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

نتنياهو: الأمم المتحدة لم تصل لـ"المناطق الآمنة" التى حددناها فى قطاع غزة

سيدة تطلب نفقة بناتها: بيجري ورا الستات ومنع عني المصاريف

عاجل.. الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

عبد الرحيم كمال في ضيافة مكتبة مصر العامة .. الخميس

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس