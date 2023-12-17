المدير التنفيذى لـ"الاتصالات الفلسطينية": القصف العشوائى للاحتلال دمر الشبكات الرئيسية

قال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة، اليوم الأحد، إن السلطات الاسرائيلية لا تزال تتعمد قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي الذي تقوم به، مضيفًا: "والذي للأسف قد طال بعض المقاسم والشبكات المغذية لها، إضافة إلى قيامهم بمنع الطواقم الفنية من الوصول لإصلاحها في المناطق التي تتعرض لقصف واشتباكات عنيفة".

واكد دراغمة، في بيان صحفي، أن طواقم الشركات كانت تبذل كافة جهودها على مدار الساعات الأخيرة لإعادة تشغيل الخدمات بعد انقطاعها لاكثر من سبعين ساعة، واصفا أنه ليس بالأمر السهل وأن إسرائيل مازالت تتغافل عن التدخلات الدولية والأممية، وتصر على خرق القوانين الإنسانية، لعزل القطاع عن العالم والتعتيم على جرائمها.

كما أوضح أن القطع الأخير أصاب الشبكة المغذية لمقسم خان يونس بعد استهدافها بشكل مباشر في مناطق القتال، وسارعت الطواقم الفنية بالتنسيق مع الجهات الدولية بالوصول لإصلاح الخلل الفني على الرغم من خطورة التواجد في تلك المنطقة.

وأكد أن الخدمة قد بدأت تعود جزئيا في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية، مردفا: "ونامل أن لا يتم استهدافها مجددا نظرا لصعوبة إصلاحها في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بها منذ بداية الحرب".