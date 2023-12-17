الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تعلن السيطرة على أجزاء من جنوب قطاع غزة

غزة
غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن السيطرة على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق ووسط المدينة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، أيضًا، أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، ولم يتم التحقق من دقة هذه المعلومات التي أعلنها جيش الاحتلال، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا السكان، يوم الخميس، إلى الانتقال من أجزاء من خان يونس إلى ملاجئ النازحين "لضمان السلامة"، ولكن مع تعطل الاتصالات بسبب القتال، ليس من الواضح مدى انتشار الرسائل.

على صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية لشبكة "سي إن إن" إن مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي التقى رئيس الوزراء القطري، الجمعة، لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وقالت المصادر إن اللقاء- بين ديفيد بارنيع ومحمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني- كان إيجابيا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس غزة قطاع غزة ميدان بني سهيلا الجيش الإسرائيلي

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