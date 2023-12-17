الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات والآليات الهندسية للمراكز والمدن

اصطفاف المعدات بالمنوفية
اصطفاف المعدات بالمنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات مديريات الخدمات، وذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقًا للصالح العام.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وإبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات، وعدد من الجهات المعنية.

كما تفقد المحافظ جميع معدات الإصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها، موجهًا بضرورة التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظًا على المركبات، مؤكدًا أنه تم حصر جميع المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الإستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها، لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء.

وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصيانتها وذلك من خلال التنسيق مع شركة صيانة الًاليات، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ.

يتم ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية اصطفاف المعدات القطاعات الحيوية الآليات الهندسية

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