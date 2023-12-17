الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى الدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

مديرو المدارس الجدد
مديرو المدارس الجدد

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، خريجى الدفعة الأولى من المبادرة من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار البرنامج الرئاسى للرئيس الجمهورية لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وفى ضوء المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة على مستوى الجمهورية لإعداد القيادات الشابة.

ورحب محافظ المنوفية بأبنائه الشباب والفتيات، معربًا عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة بالمنظومة التعليمية ومقدمًا لهم خالص تهانيه القلبية، مثمنًا أهداف البرنامج الرئاسى والذى يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية، كونهم باكورة التغيير المنشود ونواة حقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة، مؤكدا على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالشباب إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لأبنائه والوقوف بجانبهم وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للستكمال مسيرتهم القيادية، مشيرًا إلى حرصه التام والمستمر على الدفع  بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكل أجهزة المحافظة والمشاركة فى صنع اتخاذ القرار،وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وخلال اللقاء، أدار محافظ المنوفية لقاءً مفتوحًا معهم وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطنين، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم الدفع بالقيادات الشبابية والنسائية بعدد من الوظائف القيادية داخل الجهاز الإدارى للمحافظة، وذلك من خلال تولى مناصب رئيس مدينة ونائب للمدينة وغيرها من الوظائف، بالإضافة إلى دعم القيادات النسائية من خلال تنفيذ برنامج المراة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.

ومن جانبهم أعربوا عن سعادتهم بلقاء محافظ المنوفية بهم وحرصه على الاستماع لآرائهم وطموحاتهم، مثمنين مجهودات المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية المهمة التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية مبادرة رذيس الجمهوريه لمديري المدارس 1000 مدير مدرسة

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