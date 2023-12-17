ندوة بالجامعة المصرية اليابانية للتعريف بمنح TICAD8 للماجستير والدكتوراة للطلاب الأفارقة

نظم مكتب العلاقات الإقليمية والدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم ندوة للتعريف بمنح ال TICAD. 8

أون لاين بمشاركة عدد من الطلاب الأفارقة

ألقى الدكتور شوجى هاشيموتو النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الإقليمية والدولية خلال الندوة كلمة تناول خلالها التعريف بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وكلياتها والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب في أفريقيا موضحا أن الجامعة تقدم ١٥٠ منحة TICAD8 لدراسة الماجستير والدكتوراه للطلاب الأفارقة في تخصصات الهندسة والعلوم الاساسية والتطبيقية.

‏قدم الدكتور معتز عبد الوهاب مساعد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الاقليمية والدولية عرض تعريفي بالجامعه والمنح الدراسية المقدمه موضحا ان الجامعة تقدم منها هذا العام ٤٢ منحة دكتوراه و٢٠ منحة ماجستير موضحا أنها تتضمن مصاريف الدراسة وتكاليف المعيشة وتذاكر السفر.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST سعادة السفير أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة اليوم بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة وبرفقته دكتور بيتر رادا، نائب رئيس جامعة بودابست متروبوليتان للشؤون الدولية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة بودابست متروبوليتان في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والبرامج المشتركة فى مجال ادارة الأعمال والفنون وتبادل الأنشطة البحثية والدراسية المشتركة .

شهد رئيس الجامعة والسفير المجرى توقيع مذكرة التفاهم حيث وقع عن الجامعة المصرية اليابانية الدكتور شوجي هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية وعن جامعة بودابست متروبوليتان الدكتور بيتر رادا، نائب رئيس جامعة فى حضور الدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للبحث الأكاديمي والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.