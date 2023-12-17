"بتحب الفلوس".. حوار كوميدي بين يسرا وإيناس الدغيدي بمهرجان الجونة (فيديو)

نظَّمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، "ماستر كلاس" خاص للفنانة يسرا، تحدثت فيه عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الفنية والشخصية.

ودار خلال اللقاء حوار كوميدي بين الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، حيث تحدثت الدغيدي عن يسرا وقالت إنها تفعل أعمالًا خيرية بشكل مكثف.

وأضافت ضاحكة: "وكمان بتحب الفلوس الكتير بشكل غريب"، لترد عليها المنتجة ماريان خوري، مديرة الندوة، بأنها تنفق الأموال على الجميع لا نفسها فقط، لتعبّر يسرا عن سعادتها بالحوار وبالحضور الجماهيري.