الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا: "أنا رقم واحد ورفضت مليون دولار في فيلم"

يسرا في الجونة
يسرا في الجونة

تحدثت النجمة يسرا عن الكثير من التفاصيل الحياتية والفنية خلال الماستر كلاس الخاص بها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

 

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

 

وقالت إن علاقتها بالزعيم عادل إمام كانت مميزة قدمت خلال فترة عملها معه ١٧ فيلما، من أهم أعمالها وهو لا يختار موضوعات عادية ويساعد كل من معه في العمل.

 

وتابعت أنها تلقت عروضا فنية من هوليود وفرنسا وكان أجرها مليون دولار في وقت لم نسمع هذا الرقم من قبل ولكنها لم تحب الأدوار وكان ترتيبها سيكون متأخرا مضيفة: "ليه أوافق وأنا رقم واحد في بلدي بناسي وجمهوري وليه أختار أدوار مش حباها" لتقابل بعاصفة من التصفيق.

 

 

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة الجونة مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

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