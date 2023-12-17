مشروع "أهل مصر" يطلق أسبوعًا جديدًا فى القاهرة وأسوان.. اعرف التفاصيل

في إطار مشروع "أهل مصر" لأبناء المناطق الحدودية؛ أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أمس السبت، فعاليات الملتقى الـ14 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بمحافظة أسوان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 24 ديسمبر الجاري.

كما انطلق في نفس اليوم، بقصر ثقافة روض الفرج، في القاهرة، فعاليات الأسبوع الثقافي الـ28 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن المشروع، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

من جهته؛ قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تشهدُ حراكًا في الفعاليات خلال هذه الفترة، حيث انطلقت الدورة الـ14 من ملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمحافظة أسوان، ضمن مشروع أهل مصر لأبناء المناطق الحدودية، وفي نفس التوقيت انطلق الأسبوع الثقافي الـ28 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن المشروع، بالقاهرة.

وأضاف أن المشروع يضم أبناء 6 محافظات وهي: مطروح، الوادي الجديد، الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة، لتحقيق مزيد من التفاعل والتواصل من خلال اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والتدريبية.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل زيارة عدد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية في القاهرة وأسوان، منها السد العالي، معبد فيلة، رمز الصداقة، متحف النوبة، جزيرة النباتات، مقابر النبلاء، غرب سهيل، متحف النيل، ومعبد كوم أمبو، أهرامات الجيزة، المتحف القومي للحضارة المصرية، بانوراما أكتوبر، مجمع الأديان، حديقة الأزهر والمتحف الزراعي.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

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