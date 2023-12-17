الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 156 في تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 155 مباراة من قبل، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 47 مواجهة، مقابل 64 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 44 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 185 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 190 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

 

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 62 مباراة، حقق خلالهم ليفربول الفوز في 19 مواجهة، مقابل 29 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 14 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 84 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 81 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي 2022-2023، قد انتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول بنتيجة 7-0.

 

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ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

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