كتلة الحوار تقدم التعازي في وفاة أمير الكويت

توجه وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل والمهندس حسام الدين علي النائب الأول وحازم الملاح ونرمين ميشيل أعضاء مجلس الأمناء إلى سفارة الكويت لتقديم التعازي في وفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل غانم صقر الغانم السفير الكويتي في القاهرة، وفد كتلة الحوار حيث قدمت التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.