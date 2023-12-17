الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تقدم التعازي في وفاة أمير الكويت

جريدة الدستور

توجه وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل والمهندس حسام الدين علي النائب الأول وحازم الملاح ونرمين ميشيل أعضاء مجلس الأمناء إلى سفارة الكويت لتقديم التعازي في وفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل غانم صقر الغانم السفير الكويتي في القاهرة، وفد كتلة الحوار حيث قدمت التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

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أمير الكويت الحداد علي امير الكويت جنازة أمير الكويت عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني رحيل أمير الكويت

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