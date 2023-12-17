كولر يحدد نقاط القوة والضعف لفلومينينسى فى جلسته مع لاعبى الأهلى

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة اتحاد جدة السعودي وبدأ في الاستعداد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.

وبدأ كولر في وضع نقاط القوة والضعف لفريق فلومينينسي البرازيلي بعد دراسته بالفيديو استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة غدًا الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحصل المدير الفني على تقرير من محلل الأداء التونسي ياسين الميكاري عن آخر مباريات الفريق البرازيلي وحدد نقاط القوة والضعف للمنافس مثل كينو لاعب بيراميدز السابق وفلومينينسي الحالي وجون إرياس وكينيدي ونينو وجانسو.

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة غلق صفحة الأفراح بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي، لأن الجميع سيترقب مستواكم أمام المنافس القادم بعد الثلاثية وعلينا التعامل مع مباراة فلومينينسي على أنها مباراة نهائي.

وشدد المدير الفني على أن مباراة اتحاد جدة أصبحت في الماضي وأن جماهيرنا لن ترضي سوى بمواصلة الانتصارات وعلينا الحفاظ على استعادة الثقة بعد النتائج المتواضعة في الدوري.

وأكد كولر في جلسته مع اللاعبين أننا حققنا أول أهدافنا في الثأر من الفريق السعودي، وعلينا الآن العمل بكل قوة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يحسب لكم في الصعود لنهائي البطولة وتخطي الميدالية البرونزية التي حصلنا عليها 3 مرات في تاريخ مشاركات النادي في مونديال الأندية.

مرتجي يكشف رسالة الخطيب للاعبين بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وكان خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، كشف عن الرسالة التي وجهها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للاعبين ‏عقب مباراة اتحاد جدة.

وقال مرتجي: «الكابتن محمود الخطيب حرص على النزول إلى غرفة ملابس الفريق عقب ‏مواجهة اتحاد جدة وقال للاعبين: سبق أن تحدثت معكم قبل المباراة وأبلغتكم أنكم أنتم ‏الأهلي. سعيد من أجل فرحة الجماهير سواء التي جاءت خلفكم لدعمكم في ملعب المباراة ‏وكافة الجماهير المساندة للفريق. أنتم أفضل لاعبين في إفريقيا وخلفكم جمهور يهز جبالًا».‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي ‏كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ‏ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا ‏الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏