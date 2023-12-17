أستاذ علاقات دولية: الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحقوق الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين هو مخطط إسرائيلي قديم، ومخطط خبيث، واتخذت إسرائيل من 7 أكتوبر ذريعة لتنفيذ هذا المخطط.

وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة متبعة استراتيجية الجحيم، من خلال جعل القطاع مكانا لا يمكن العيش فيه، حيث تستهدف إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية.

أستاذ علاقات دولية: مخطط تهجير الفلسطينيين خبيث

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، ولا بحقه في وجود دولة مستقلة له، منوها بأن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل خطورة، فهو ينقل الأزمة من قطاع غزة إلى سيناء، وجر مصر إلى صراع ليست طرفا فيه، فضلا على أن تفريغ فلسطين من أهلها بمثابة قضاء على القضية الفلسطينية.