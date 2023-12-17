بوليتيكو: واشنطن أرسلت حاملة الطائرات دوايت دى أيزنهاور لخليج عدن لمواجهة الحوثيين

أفادت تقارير دولية بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد على الحوثيين في اليمن، حيث تؤدي الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة إلى تعطيل الشحن الدولي عبر ممر مائي رئيسي على البحر الأحمر.

وقال اثنان من المسئولين الأمريكيين، لم يذكر اسمهما، لصحيفة بوليتيكو الأمريكية: إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور تم نقلها إلى خليج عدن حتى تكون في وضع يمكنها من دعم الرد الأمريكي المحتمل.

كما أخبر أحد المسئولين المنفذ أن القادة العسكريين الأمريكيين "تم تزويدهم بخيارات" لضرب المجموعة المتمركزة في اليمن.

واشنطن بوست: إدارة بايدن تخشى العزلة الدولية بسبب دعمها تل أبيب

وسبق وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى الشعور بالعزلة جراء دعمها تل أبيب، بينما تتزايد حالة الغضب ضدها حول العالم.

دعم بايدن تل أبيب

وقالت الصحيفة: يأتي دعم بايدن لإسرائيل على حساب السياسة الخارجية الأمريكية، ويشعر شركاء أمريكا وحلفاؤها بإحباط متزايد، لأن الولايات المتحدة لا تستخدم ما يكفي من النفوذ لحماية حياة الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة: عندما حذر الرئيس بايدن إسرائيل هذا الأسبوع من أنها تخسر الدعم الدولي بسبب الحرب في غزة، كان بإمكانه أن يحذر أيضًا من أن إدارته لديها أيضًا الكثير لتخسره.

لقد وعد بايدن، الذي تم انتخابه قبل ثلاث سنوات باعتباره رئيس السياسة الخارجية الأكثر خبرة في التاريخ، باستعادة عباءة القيادة العالمية باعتباره شريكًا قويًا وموثوقًا به من أجل السلام والتقدم والأمن، وبعد سنوات ترامب الانعزالية، أعلن عن أن «أمريكا عادت».

ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد صعودًا وهبوطًا، بداية من الفشل في الانسحاب من أفغانستان، إلى العودة إلى الصدارة في منظمة حلف شمال الأطلسي، والتعبئة الناجحة للمساعدات لأوكرانيا، والتعايش المتوتر مع الصين.