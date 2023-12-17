الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": قلق متزايد بشأن انتشار الجوع والأمراض بأنحاء قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ والمتزايد بشأن انتشار الجوع والأمراض في جميع أنحاء قطاع غزة، بعد مشاركتها في مهمة أممية إلى مستشفى "الشفاء" الطبي؛ لتوصيل إمدادات طبية وتقييم الوضع هناك. 

وذكرت "الصحة العالمية"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أنها ملتزمة بتعزيز قدرات "مستشفى الشفاء في الأسابيع المقبلة، لكي تتمكن على الأقل من استئناف عملها الأساسي، ومواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة التي تشتد إليها الحاجة في الوقت الراهن".

وأشارت إلى أن مستشفى "الشفاء" يعمل في الوقت الحالي بالحد الأدنى، فيما تشتد الحاجة بشكل عاجل لاستئناف عمله الأساسي- على أقل تقدير- ليواصل خدمة آلاف المحتاجين للرعاية الطبية المنقذة للحياة، فالمستشفى الذي كان أكبر وأهم مستشفيات غزة، يوجد به الآن عدد ضئيل من الأطباء والممرضين و70 متطوعًا، يعملون في ظل ظروف لا يمكن تصور صعوبتها.

منظمة الصحة العالمية: سلمنا إمدادات طبية لمستشفى الشفاء فى غزة (فيديو)

 

txt

تؤثر على صحة العقل.. تحذيرات من "الصحة العالمية" بشأن السجائر الإلكترونية

مئات الجرحى ويتوافد مصابون جدد كل دقيقة

ووصف الفريق الأممي- الذي ضم إلى جانب منظمة الصحة العالمية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، ودائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام- قسم الطوارئ بالمستشفى بـ"حمام دماء"، حيث يوجد مئات الجرحى ويتوافد مصابون جدد كل دقيقة، وتتم خياطة الجروح على الأرض في ظل عدم توفر مستلزمات تخفيف الآلام. 

وقال فريق "الصحة العالمية" إن قسم الطوارئ مكتظ للغاية لدرجة أن المرء يجب أن يتوخى الحذر أثناء الحركة كي لا يطأ المرضى على الأرض، ويتم تحويل ذوي الحالات الحرجة إلى المستشفى الأهلي العربي لإجراء العمليات الجراحية.

وأكدت "الصحة العالمية" الحاجة لاستجابة إنسانية متعددة الجوانب لتزويدهم بالغذاء والماء والمأوى، وقالت: "إن مستشفى الشفاء ما زال يعاني من شح حاد في الغذاء ومياه الشرب الآمنة للعاملين الصحيين والمرضى والنازحين، وقد طلب الكثيرون من الفريق الأممي إخبار العالم بما يحدث أملًا في أن يسفر ذلك عن تخفيف معاناتهم عما قريب".

الصحة العالمية انتشار الجوع والأمراض قطاع غزة غزة الطوارئ

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: سلمنا إمدادات طبية لمستشفى الشفاء فى غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

من يحكم غزة بعد الحرب؟.. 3 أسماء مطروحة على الساحة

وزير الإسكان: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة