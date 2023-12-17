الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جدول عروض اليوم الأحد بمهرجان الجونة السينمائى

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

تتواصل فعاليات مهرجان الجونة  السينمائي في دورته السادسة لليوم الرابع على التوالي، حيث تقام اليوم مجموعة من العروض والفعاليات.

 

الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل ومواعيد عروض أفلام اليوم الرابع لمهرجان الجونة

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء يعرض فيلم آل شنب
 


قاعة أوديماكس

12:30 ظهرًا يعرض فيلم عدواني


وفي 3:30 عصرًا يعرض فيلم شباك فارغة


وفي 6:15 مساء يعرض فيلم بوابة هوليوود (هوليوود غيت)


وفي التاسعة مساء يعرض فيلم تنويم مغناطيسي

سي سينما 1
12:00 مساء
على قارب أدامان


2:15 مساء
الجدار


4:45 مساء
ليلة مظلمة



8:45 مساء
برنامج الأفلام القصيرة 1 ومدته 92 دقيقة ويضم أفلام (هزة - 21 د، ملح البحر - 19 د، العودة إلى الخلف في مدينة هونغ - 20 د، الأجسام أقرب مما تبدو عليه - 18 د، أمهات ووحوش - 15 د)

سي سينما 2
12:30 ظهرًا
لا شيء أخسره

3:15 عصرًا
إيكو


5:45 مساء
طوطم


8:45 مساء
المنبوذون

سي سينما 3

12:00 ظهرًا
جاين ب بكاميرا أنييس ف


2:15 ظهرًا
ق

4:45 مساء
ماشطات

7:00 مساء
لو أمكنني الغرق بسبات


9:00 مساء
أن نحلم ونموت
 

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