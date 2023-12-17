لماذا نحتفل باليوم العالمي للغة العربية؟

يحتفل العالم سنويًا في 18 ديسمبر بـ اليوم العالمي للغة العربية، لتسليط الضوء على أهمية هذا اللغة التي تعد واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، ويستخدمها يوميًا أكثر من 400 مليون شخص، ويتم بهذا اليوم في 18 ديسمبر من كل عام منذ عام 2012.

ويتزامن 18 ديسمبر مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية السادسة للمنظمة، لتنوع أشكالها، الكلاسيكية أو اللهجية، من التعبير الشفهي إلى الخط الشعري، أحدثت اللغة العربية جمالية رائعة، في مجالات متنوعة مثل الهندسة المعمارية والشعر والفلسفة والأغنية.

وتتيح اللغة العربية، إلى الوصول لمجموعة مذهلة ومميزة من الهويات والمعتقدات، ويكشف تاريخها عن ثراء روابطها مع اللغات الأخرى، ولعبت اللغة العربية دورًا محفزًا في المعرفة، حيث عززت نشر العلوم والفلسفات اليونانية والرومانية في أوروبا في عصر النهضة، فقد مكنت من إجراء حوار بين الثقافات على طول طرق الحرير، من ساحل الهند إلى القرن الأفريقي.

الأهداف

وفي اليوم العالمي للغة العربية، تشجع اليونسكو الجميع ليس فقط على الاحتفال باللغة، بل أيضًا بالثقافة، وعلى نطاق أوسع، التأكيد على مدى حاجتنا إلى وجهات نظر متنوعة - فهي كنز لا يقدر بثمن وشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم.

في 18 ديسمبر.. اهداف الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية

وتسلط نسخة عام 2023 من اليوم العالمي للغة العربية الضوء على أهمية اللغة في لم الشمل من أجل حوار بناء، وتشكيل التصورات، وتنمية التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.

والجدير بالذكر، يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية السادسة للأمم المتحدة، للإشادة بالتألق الشعري والفني للغة العربية، ستجمع اليونسكو بين الباحثين والأكاديميين والشباب ورؤساء المؤسسات الدولية.

وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة قوية للتعمق في المناقشات حول تأثير اللغة العربية في تشكيل المعرفة، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، وتأثيرها على الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.