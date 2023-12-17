الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لماذا نحتفل باليوم العالمي للغة العربية؟

اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة العربية

يحتفل العالم سنويًا في 18 ديسمبر بـ اليوم العالمي للغة العربية، لتسليط الضوء على أهمية هذا اللغة التي تعد واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، ويستخدمها يوميًا أكثر من 400 مليون شخص، ويتم بهذا اليوم  في 18 ديسمبر من كل عام منذ عام 2012.

ويتزامن 18 ديسمبر مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية السادسة للمنظمة، لتنوع أشكالها، الكلاسيكية أو اللهجية، من التعبير الشفهي إلى الخط الشعري، أحدثت اللغة العربية جمالية رائعة، في مجالات متنوعة مثل الهندسة المعمارية والشعر والفلسفة والأغنية. 

وتتيح اللغة العربية، إلى الوصول لمجموعة مذهلة ومميزة من الهويات والمعتقدات، ويكشف تاريخها عن ثراء روابطها مع اللغات الأخرى، ولعبت اللغة العربية دورًا محفزًا في المعرفة، حيث عززت نشر العلوم والفلسفات اليونانية والرومانية في أوروبا في عصر النهضة، فقد مكنت من إجراء حوار بين الثقافات على طول طرق الحرير، من ساحل الهند إلى القرن الأفريقي.

txt

ننشر مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

الأهداف

وفي اليوم العالمي للغة العربية، تشجع اليونسكو الجميع ليس فقط على الاحتفال باللغة، بل أيضًا بالثقافة، وعلى نطاق أوسع، التأكيد على مدى حاجتنا إلى وجهات نظر متنوعة - فهي كنز لا يقدر بثمن وشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم.

في 18 ديسمبر.. اهداف الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية

وتسلط نسخة عام 2023 من اليوم العالمي للغة العربية الضوء على أهمية اللغة في لم الشمل من أجل حوار بناء، وتشكيل التصورات، وتنمية التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.

والجدير بالذكر، يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية السادسة للأمم المتحدة، للإشادة بالتألق الشعري والفني للغة العربية، ستجمع اليونسكو بين الباحثين والأكاديميين والشباب ورؤساء المؤسسات الدولية.

وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة قوية للتعمق في المناقشات حول تأثير اللغة العربية في تشكيل المعرفة، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، وتأثيرها على الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.

اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية 18 ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية اهداف الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية اليوم العالمي للغة

مواد متعلقة

بنك مصر يقدم باقة من العروض المجانية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

مزيد من الجرائم الإسرائيلية فى اليوم العالمى للإبادة الجماعية.. دلائل على وحشيتهم

فى اليوم العالمى لضحايا الإبادة الجماعية.. دلائل ارتكاب الاحتلال جرائم كارثية بحق غزة

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مُطالبات مصرية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-12-2023 والقنوات الناقلة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

من يحكم غزة بعد الحرب؟.. 3 أسماء مطروحة على الساحة

محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس

شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات فى غزة