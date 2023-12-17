الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: الدولة المصرية لن تتراجع خطوة واحدة فى دعم أشقائها بفلسطين

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الجهود المصرية ما زالت مستمرة في دعم وقف إطلاق النار في غزة، والقيادة السياسية تعمل على قدم وساق في التوصل لحل سريع لوقف الحرب القائمة، والتنديد بضرورة عدم التمادي لأكثر من ذلك من قبل جرائم جيش الاحتلال الوحشية في حق الأبرياء.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية لن تتراجع خطوة واحدة في دعم أشقائها في فلسطين، وستظل بشعبها على قلب رجل واحد في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهالي بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المبادرات المستمرة التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة لتكثيف شاحنات المساعدات تؤكد أنهم يدركون أهمية العمل الأهلي والوقوف بإيجابية بالغة في مساعدة الأشقاء في حربهم الشنيعة التي يخوضونها على أراضيهم.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد قطاع غزة استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين أغنية القضية الفلسطينية

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