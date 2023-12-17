الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائبة الرئيس الأمريكى: أمير الكويت الراحل "له فضل كبير فى تعزيز صداقتنا وشراكتنا الاستراتيجية"

كامالا هاريس
كامالا هاريس

علّقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بأن له فضلًا كبيرًا في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، وفقًا لفضائية "الغد".

وأعربت هاريس عن خالص تعازيها والمواساة للكويت حكومة وشعبًا بوفاة أمير البلاد، مضيفة أنه بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم، لقد ساعد الشيخ نواف الأحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت.

وأكدت أنه بفضل قيادة أمير الكويت الراحل تواصل بلدانا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وبينما نكرم حياته وإرثه، فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر.

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