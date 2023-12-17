مايا مرسى لـ "الشاهد": مصر أول دولة تطلق استراتيجية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك مجموعات من الخارج منبهرة بالتجربة المصرية وكيفية حدوث هذا التطور السريع الذي تشهده مصر في هذا الوقت القصير، وهناك مجموعات أخرى تشكك في كون هذه الإنجازات حقيقية على الأرض أم أنها دعاية، معقبة: "على المستويين سواء المناصر بشكل قوي والمؤيد، أو المشكك، فإننا نقول بأن هذا هو ملف تمكين المرأة المصرية، إذا لم تجدوا فيه نتائج عبر هذه السنوات القصيرة، فإن الحقيقة تحكم، فالنسب والمؤشرات موجودة".

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، "أننا كنا في غاية الحذر في البداية عندما وضعنا استراتيجية تمكين المرأة 2030، حيث عملنا المؤشرات المنصوص عليها دوليا، وكانت مصر أول دولة على مستوى العالم بكلمات الأمم المتحدة، تطلق استراتيجية لتمكين المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي مارس 2017 من قلب الأمم المتحدة أطلقنا هذه الاستراتيجية، وبالتالي فإن المؤشرات هي مؤشرات دولية، ومن يحاسب عليها هو النسب والأرقام، ومن ثم فقد كنا حذرين لأننا نعلم بأنه سيكون هناك من يشكك، كما أن هناك الكثير أيضًا من يريد ألا يرى نجاح الدولة المصرية".

وأوضحت أنه في النهاية يوجد لدينا سياسة واضحة وإرادة سياسية حقيقية وملف وآليات تعمل على هذه الخطة والاستراتيجية بمؤشرات دولية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.