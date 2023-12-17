الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريركية اللاتين بالقدس: قناص إسرائيلي استهدف سيدتين داخل رعية العائلة المقدسة

بطريركية اللاتين
بطريركية اللاتين بالقدس

أعلنت بطريركية اللاتين بالقدس، عن إن قناص من الجيش الإسرائيلي اغتال سيدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة بغزة حيث لجات غالبية العائلات المسيحية منذ حرب غزه.

وأضافت البطريركية في بيان لها: أنه استشهدت ناهده وابنتها سمر رميا بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات اذ سقطت إحداهما اثنا محاولة انقاذ الأخري، بالإضافة إلى إصابة ٧ أشخاص آخرين أثناء مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير اذ لم يسبق ذلك اي تحذير او اشعار اطلقت عليهم النار بدم بارد اثناء التواجد بالدير حيث لم يوجد اي مقاومة

وتابعت: في وقت سابق من صباح اليوم استهد صاروخ اطلق من دبابة اسرائيليه دير الام تيريزا الذي ياوي اكثر من٥٤ شخصًا من ذوي الإعاقة وهو داخل أسوار الكنيسة المعروفة منذ بدايه الحرب انها مكان عباده كما تم تدمير مكان الوقود ومولد كهربائي وهو المصدر الوحيد للطاقة ولحقت اضرار بالدير نتيجة الانفجار الهائل بالاضافة الى انه استهدف صاروخان اطلقتهما دبابة اسرائيلية الدير وجعلته غير صالح سكنيًا مما جعل ذوي الاعاقة الى مغادرته مما جعل صعوبه الوصول الى اجهزه التنفس الصناعي التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة.

مضيفا: وعلاوة على ذلك نتيجة القصف العنيف على المنطقة اصيب الليلة الماضية ٣ اشخاص داخل اسوار الدير كما دمرت الألواح الشمسية وخزانات المياه التي لا غني عنها للمعيشة .

واذ في الوقت نتحد فيه بالصلاه مع الكنيسة نعلن تعازينا الى العائلات المنكوبة ولا يسعنا ان نعبر عن استيائنا عن تنفي هذا الهجوم خاصةً في الوقت الذي تستعد فيه الكن لعيد الميلاد المجيد.

وكان قد قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن اعتقال واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية والتنكيل بهم انما هو عمل مرفوض ومستنكر جملة وتفصيلا واننا نعتقد بأن هذا يندرج في اطار سياسة هادفة لمنع حرية التعبير وكم الافواه وترهيب وتخويف المقدسيين من ان يعبروا عن مواقفهم الوطنية تجاه ما يحدث في أرضنا المقدسة وخاصة في غزة.

وتابع: نؤكد رفضنا لاستهداف شخصيات القدس ونوضح بأنه لا توجد هنالك قوة قادرة على النيل من مواقف شخصياتنا ورموزنا الوطنية.

نطالب بوقف سياسة الاعتقال والتنكيل وبدلا من سياسة الانتقام من المقدسيين وجب العمل على وقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيين والابرياء.
 

بطريركية اللاتين بالقدس بطريركية اللاتين الجيش الإسرائيلي الجيش دير الراهبات

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