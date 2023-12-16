الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيد البدوى: شعور المصريين بالخطر سبب المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

السيد البدوي
السيد البدوي

أبدى السياسي البارز، السيد البدوي، دهشته من الإقبال الكبير للمصريين على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحصر العددي الأولي للمشاركين في الانتخابات يشير لنجاح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين شعروا بالمسئولية وقت الشدة وشاركوا بأصواتهم، مؤكدًا أن أزمة غزة جعلت الأمن القومي المصري في خطر. 

وتابع، أن النزول للانتخابات كان لأجل مصر، واحتشاد المواطنين أمام الصناديق يقول "إحنا موجودين"،  كما أنه ذكرنا بمسئولية المصريين في 30 يونيو مع الفارق، ومشهد الانتخابات كان رائعًا.

السيد البدوي الانتخابات الرئاسية الإقبال الكبير للمصريين عبدالفتاح السيسي المسئولية

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