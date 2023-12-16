عاجل.. محتجزة إسرائيلية: ماذا ينتظر مجلس الحرب هل ينتظر أن نتلقى جثة بعد أخرى؟!

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، عن المحتجزة الإسرائيلية السابقة عامي، ننتظر أن نسمع من مجلس الحرب الليلة الخطوط العريضة لصفقة تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين.

وقالت المحتجزة الإسرائيلية عامي: "ماذا ينتظر مجلس الحرب؟ هل ينتظر أن نتلقى جثة بعد أخرى؟!".

فيما قال والد المحتجز الإسرائيلي إيتاي تشن، إن مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسهل من مقابلة مجلس الحرب الإسرائيلي، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وسبق، ونظم عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عدة تظاهرات منذ أمس، أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، لمطالبة حكومة نتنياهو بوقف القتال وبدء المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية.

جيش الاحتلال يعلن مسئوليته عن مقتل المحتجزين الثلاثة

وفي تصريحات سابقة، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن أنه يتحمل مسئولية قتل المحتجزين الثلاثة في قطاع غزة أمس، وذلك وفقًا لخبر نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن أن جنوده قتلوا ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين بالخطأ في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود اشتبهوا فيهم بأنهم أشخاص تابعون للمقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن يوتام حاييم وألون شامريز وسامر الطلالقة - وجميعهم في العشرينيات من العمر - أصيبوا بالرصاص أثناء القتال في مدينة غزة، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وسار مئات الأشخاص في وقت لاحق في تل أبيب وتجمعوا أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجاجًا، ورفعوا لافتات عليها وجوه بعض من أكثر من 130 شخصًا تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، ودعوا إلى إطلاق سراحهم فورًا.

ونعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتجزين الثلاثة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ، قائلًا على موقع "إكس": "جنبًا إلى جنب مع شعب إسرائيل بأكمله، أحني رأسي بحزن عميق وأحزن على سقوط ثلاثة من أبنائنا الأعزاء الذين تم اختطافهم".