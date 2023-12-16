السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إنشاء مستشفى قطر الميدانى فى رفح بـ"50 سريرًا"

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

تعمل فرق من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على إنشاء مستشفى "قطر" الميداني في مدينة رفح  بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري.

وسيشمل المستشفى 50 سريرًا وغرفة العمليات ووحدة العناية المركزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن تواصل فرق الهلال الأحمر الفلسطيني العمل على إنشاء المستشفى الميداني القطري في رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية لآلاف النازحين في جنوب قاع غزة. 

وسيضم المستشفى المتوقع استئناف عملياته هذا الأسبوع 50 سريرًا وغرفة عمليات ووحدة للعناية المركزة. وستقوم الفرق الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإدارة وتشغيل المستشفى.

وقالت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 8 آلاف شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض تقريبًا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، لكن الفرق الطبية لا تستطيع حصر أعدادهم.

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الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الأنقاض بغزة

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء على الأغلب باتوا الآن في عداد الشهداء بعد بقائهم فترات طويلة تحت الأنقاض.

كما أشارت إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض؛ بسبب عدم توافر المعدات الثقيلة التي تمكنها من انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، حيث تمنع سلطات الاحتلال إدخال مثل هذه المعدات إلى داخل قطاع غزة المُحاصر.

وأوضحت أن الطقس والبرد الشديد أيضًا يضاعف من معاناة النازحين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني نزحوا، وبالتالي 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في مناطق متفرقة في جنوب القطاع، ويعانون ظروفًا إنسانية صعبة جدًا، حيث تدخل مياه الأمطار على الخيام التى يعيش فيها النازحون. 

غزة المستشفي القطرى عملية سرير وحدة رفح

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