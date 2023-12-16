فرحات: الجهاز الإداري المصري يواجه تحديات وفرص للتنمية (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إصلاح الجهاز الإداري للدولة المصرية يمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية ونجاح المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري يتعامل مع بيئة متغيرة ومتطورة.

وأضاف فرحات، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك فرصة كبيرة لتطوير الجهاز الإداري في مصر، نظرا لوجود عدة عوامل تساعد على ذلك، منها تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف إصلاح الجهاز الإداري ضمن المشروع التنموي الكبير الذي يقوده، وانضمام شريحة جديدة من الخريجين المؤهلين للجهاز الإداري، وتبني الدولة مشروع الرقمنة كأحد الشروط الأساسية لتغيير ثقافة الجهاز الإداري، وانتظار مخرجات الحوار الوطني الذي يتضمن ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية، ما سيؤثر على طبيعة العلاقة بين الإدارة والحكومة المركزية والمحليات.

وأشار فرحات، إلى أن مصدر شريحة الخريجين الجديدة هو الطبقة المتوسطة في مصر، التي تهتم بتعليم أبنائها، وتعتبر التعليم القضية المحورية لها، لأنه يمثل وسيلة للارتقاء الاجتماعي.