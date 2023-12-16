عزت إبراهيم: الاستثمار والدمج الحزبى ضروريان لمستقبل مصر (فيديو)
أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، على أهمية تحسين بيئة الاستثمار في مصر في المرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة تبسيط القوانين وحل الصراعات بين الجهات المعنية بالمستثمرين.
وأضاف إبراهيم، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك أحزابًا قوية قادرة على تطبيق النموذج الألماني في تنشئة كوادر سياسية مؤهلة للمشاركة في العمل العام.
وأكد على أهمية الدمج الحزبي لتشكيل تحالفات قوية تمثل رؤى واضحة للناخبين وتخفف من التشتت الحزبي في الساحة السياسية.
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