خبير حساسية: "الإنفلونزا" يتربع على عرش سبب الوفيات الفيروسية عالميا

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن روشتة للتعامل مع مرض الإنفلونزا الموسمي، وفيروسات نزلات البرد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن فيروس الأنفلونزا يتربع على عرش سبب الوفيات الفيروسية عالميًا.

وأضاف أن الفيروسات منتشرة في كل مكان بالعالم ولكن الفيروسات الأكثر انتشارا خلال الفترة الحالية هي نزلات البرد ومعدل الإصابات بالآلاف.

وأوضح أن فيروس كورونا موجود وأعراضه مثل نزلات البرد العادية، مشيرًا إلى أن الانفلونزا يتربع على عرش سبب الوفيات على مستوى العالم وتكون الوفيات أكثر من المسنين والذين يعانون من نقص مناعة والمصابين بالسمنة والمدخنين والأطفال أقل من خمس سنوات.