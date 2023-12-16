أحمد موسى ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح

نعى الإعلامي أحمد موسى، الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح أمير الكويت والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

وقال أحمد موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "خالص عزائنا لدولة الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، ونعزي عائلة الصباح وكل الأشقاء في دولة الكويت في وفاة أمير دولة الكويت".

وأضاف أن الشيخ نواف الأحمد تولى مسئولية البلاد لمدة 3 سنوات وكان من الرجال الداعمين لمصر والعالم العربي والإسلامي ومن أكثر من قدم للشعب الكويتي والعربي والعالم الإسلامي رحمة الله.

جنازة أمير الكويت

وأعلن الديوان الملكي الكويتي عن تشييع جثمان أمير الكويت غدًا الأحد من مسجد بلال بن رباح، بحضور الأقارب فقط.