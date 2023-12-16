السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

جريدة الدستور

نعى الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc،" نتوجه بأخلص التعازي للشعب الكويتي الشقيق سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، اللهم اغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجافي الأرض عن جنبيه وأجعل قبرة روضة من رياض الجنة".

وتابع: “اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك خرج من الدنيا ومحبوبه وأحبائه ونزل بك وأنت خير منزول به فأكرم الله نزله وأسكنه الدرجات العلى في الجنة بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.. اللهم أنزل رحمتك على أهل القبور ولا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده وأغفر لنا وله ولسائر المسلمين، وأغفر اللهم لنا إذا صرنا لما صار إليه.. وأغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا.. اللهم آمين”.

تشييع جثمان أمير الكويت غدًا

يذكر أن الديوان الملكي الكويتي، أعلن أن تشييع جثمان أمير الكويت بمسجد بلال بن رباح، سيتم غدًا.

 

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