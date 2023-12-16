الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام خليل: الأحزاب السياسية لعبت دورًا كبيرًا فى حشد الناخبين (فيديو)

عصام خليل
عصام خليل

أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بالمشاركة الواسعة للشعب المصري في انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدًا أنها تعكس الدور البطولي للمصريين في بداية العهد الجديد للجمهورية الجديدة.

 

وقال خليل، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك عوامل عدة ساهمت في ظهور الأحزاب السياسية بقوة في الساحة الانتخابية، منها الحوار الوطني الذي شاركت فيه الأحزاب وتفاعلت معه، والإعلان الرسمي للمرشح عبدالفتاح السيسي عن قبول أي مؤيد ينضم لحملته ولو كان فردًا.

 

 

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات التسع الماضية كانت الدافع الرئيسي للمصريين للخروج بأعداد كبيرة وغير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزبه لحث الناخبين على أهمية المشاركة.

 

وأضاف خليل، أن حزبه اتبع سياسة طرق الأبواب والوصول للمصريين في النجوع والقرى، واستهدف الحوار مع فئات متنوعة مثل ذوي القدرات الخاصة ونخب وسيدات أعمال وغيرها، مؤكدًا أن أسلوبه كان علميًا واستند إلى خبراء في غرفة العمليات المركزية للانتخابات، وأنه اهتم بمتابعة ما ينشر في الصحف الأجنبية، ومنها شبكة سي إن إن التي أثنت على الحشد الانتخابي للناخبين.

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