السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عصابة المنوفية: "بنغفل الضحايا ونفذنا 4 جرائم سرقة"

عصابة
عصابة

“إحنا عصابة لينا أسلوب مميز في السرقات، بنعرف نختار الضحايا بشكل جيد، ثم نقوم بتغفيلهم وتنفيذ جرائمنا”، اعترافات مثيرة أدلى بها ثنائي الإجرام أمام جهات التحقيق بالمنوفية عقب القبض عليهما، وقد أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمان أمام جهات التحقيق، أنهما يقومان برصد تحركات الضحية، ثم التجهيز لتنفيذ جريمتهما مستخدمين أسلوب المغافلة لأنه أسلوب سهل بالنسبة لهما.

وأوضح المتهمان أمام جهات التحقيق أنهما قاما بتنفيذ 4 جرائم سرقة بنفس الأسلوب مستخدمين سيارة نقل في دائرتي مركز منوف وشبين الكوم، مشيرين إلى أنه كان بحوزتهما سلاح ناري لحماية أنفسهما حال أي محاولات للمواطنين للإمساك بهما.

كان قطاع الأمن العام قد نجح في ضبط مسجلين خطر - مقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور  لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب المغافلة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما  فرد محلى وطلقة -  كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما. 

عصابة المنوفية الامن العام مباحث المنوفية ضبط تشكيل عصابي مسجلين خطر

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