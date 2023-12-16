المشدد 6 سنوات لقهوجي في حيازة المواد المخدرة بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة قهوجي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة المواد المخدرة بعين شمس

المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة المواد المخدرة بعين شمس

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “م.م” قهوجي ضبط بحيازته مخدر الحشيش واعترف أنه أحرز المواد المخدرة بهدف الربح والتجار غير المشروعة وأنه حصل على مبلغ مالي من تجارته على الزبائن.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى معلومات بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقبض علي المتهم وعثر بحوزته علي الحشيش المخدر وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.