استشاري تغذية يكشف فوائد فاكهة القشطة العلاجية للإنسان

كشف الدكتور محمد حلمي، استشاري تغذية علاجية، أهمية فاكهة القشطة الصحية، مؤكدًا أن العلماء اكتشفوا فوائد عظيمة لها في علاج العديد من الأمراض ومنها السرطان.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن القشطة بها مضادات للأكسدة وتكافح الخلايا السرطانية وفي البداية تكون للوقاية من السرطان، أما بالنسبة للمرضى الذين يأخذون مكملات غذائية مستخلصة من بذورها وجدوا أن سرعة استجابتهم للعلاج أفضل بكثير من غيرهم.

أهمية القشطة في تقوية المناعة

وأكد أن القشطة تقوي المناعة لدى الإنسان، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وبها 34 من احتياج الإنسان اليومي لفيتامين سي، مشيرًا إلى أنها غنية بفيتامين ب6 وتحسن مود الإنسان، وكذلك فيتامين ب1 واللوثين المفيد لصحة العين، وكذلك تحتوي على مضادات للبكتريا والفطريات المفيدة لصحة الفم، وكذلك الجهاز الهضمي وتحارب جرثومة المعدة، كما أنها تمنع الإمساك، وتحسن كفاءة القلب والأوعية الدموية، وكذلك مفيدة لصحة العظام.